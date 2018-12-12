2018-12-12T20:47:03+03:00
Происшествия

28-летний мужчина изнасиловал и убил свою родственницу в Тверской области

Трагедия произошла на глазах маленького ребенка
Альберт БОЙКОВ
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Следователи собрали достаточную доказательственную базуСледователи собрали достаточную доказательственную базуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего рецидивиста. Молодого человека обвиняют в изнасиловании и убийстве.

Следствием установлено, что 25 июня этого года в Конаково обвиняемый выпил и изнасиловал свою родственницу, после этого он совершил в ее отношении иные действия сексуального характера с применением насилия.

Чтобы скрыть следы своего поступка, парень убил девушку, ударив ее ножом. Убийство он совершил на глазах у маленького сына потерпевшей. После этого мужчина скрылся, забрав личные вещи и деньги погибшей. Материальный ущерб составил 4 500 рублей.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что обвиняемый, будучи лицом, в отношении которого установлен административный надзор, нарушил установленное в отношении него решением суда ограничение.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.

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