2019-02-11T16:51:15+03:00
Общество

Около 30 тысяч рублей в месяц в среднем зарабатывают жители Тверской области

Зарплата врачей в среднем по региону – 52 тысячи рублей, а учителей – 26 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Зарплата врачей в среднем по региону – 52 тысячи рублей, а учителей – 26 тысяч рублейЗарплата врачей в среднем по региону – 52 тысячи рублей, а учителей – 26 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области посчитали среднюю заработную плату. По данным аналитиков Тверьстата жители региона в среднем получали в 2018 году 29 859 рублей.

Больше всего получают сотрудники производства транспортных средств и оборудования – 50 532 рубля, а нижний порог у людей занятых в сфере прочих услуг – 20 041 рубль.

При этом врачи в Тверской области в среднем получают порядка 52 тысяч рублей в месяц. Средний и младший медицинский персонал в регионе зарабатывает около 26 тысяч в месяц.

Самые большие доходы у медработников Калининского района и Твери, а самые низкие - в Лесном, Молоковском и Бологовском районах (около 17 тысяч рублей).

Педагоги дошкольного и общего образования зарабатывают примерно также - около 26 тысяч. Учителям дополнительного образования зарабатывают чуть больше - порядка 28 тысяч рублей. Самые маленькие зарплаты у педагогов Бельского и Оленинского районах - 19 тысяч рублей.

При этом доходы у преподавателей вузов и научных работников – более 50 тысяч в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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