2019-01-16T13:06:16+03:00
Общество

Даже с самой большой прибавкой медики зарабатывают в Тверской области в среднем 28 тысяч рублей

В Тверьстате подвели итоги движения заработной платы жителей в 2018 году
Виктория ЖУКОВА
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На 25% поднялись заплаты работников здравоохранения и социальных услугахНа 25% поднялись заплаты работников здравоохранения и социальных услугахФото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверьстате подвели итоги движения заработной платы жителей региона. В среднем граждане Верхневолжья получали 29 859 рублей.

На 25% поднялись заплаты работников здравоохранения и социальных услугах. Средняя зарплата в этой сфере - 28 559 рублей.

На втором месте зарплаты машиностроителей (+ 14,1%), и тех, кто трудится в сфере административной деятельности (+ 14,7%). Работники первой упомянутой сферы получают в среднем 50 532 рубля, вторые - 23 720 рублей.

Немного меньше прибавили сотрудникам сферы лесного хозяйства, производства изделий из дерева, спорта и развлечений.

В целом за год зарплаты выросли практически во всех отраслях, за исключением производства готовых металлических изделий (падение на 2,2%).

Больше всего в Тверской области получают на производстве прочих транспортных средств и оборудования (50 532 рубля), в финансовой и страховой деятельности (47 248 рублей) и в сфере обеспечения электроэнергией, газом и отоплением (42 966 рублей).

Самые маленькие зарплаты у тех, кто занимается добыче полезных ископаемых (20 481 рубль), работает в гостиничном бизнесе и общепите (21 103 рубля), и связан со сбором отходов (21 619 рублей).

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