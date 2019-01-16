Даже с самой большой прибавкой медики зарабатывают в Тверской области в среднем 28 тысяч рублей
В Тверьстате подвели итоги движения заработной платы жителей региона. В среднем граждане Верхневолжья получали 29 859 рублей.
На 25% поднялись заплаты работников здравоохранения и социальных услугах. Средняя зарплата в этой сфере - 28 559 рублей.
На втором месте зарплаты машиностроителей (+ 14,1%), и тех, кто трудится в сфере административной деятельности (+ 14,7%). Работники первой упомянутой сферы получают в среднем 50 532 рубля, вторые - 23 720 рублей.
Немного меньше прибавили сотрудникам сферы лесного хозяйства, производства изделий из дерева, спорта и развлечений.
В целом за год зарплаты выросли практически во всех отраслях, за исключением производства готовых металлических изделий (падение на 2,2%).
Больше всего в Тверской области получают на производстве прочих транспортных средств и оборудования (50 532 рубля), в финансовой и страховой деятельности (47 248 рублей) и в сфере обеспечения электроэнергией, газом и отоплением (42 966 рублей).
Самые маленькие зарплаты у тех, кто занимается добыче полезных ископаемых (20 481 рубль), работает в гостиничном бизнесе и общепите (21 103 рубля), и связан со сбором отходов (21 619 рублей).