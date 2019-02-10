2019-02-10T18:42:44+03:00
Происшествия

Автомобилист снес бетонный столб в Тверской области

С места происшествия водить ушел
Виктория ЖУКОВА
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Иномарка врезалась в столб Фото: vk.com/ "РЖЕВ. Телекомпания "Независимая студия "РиТ"Иномарка врезалась в столб Фото: vk.com/ "РЖЕВ. Телекомпания "Независимая студия "РиТ"
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В Тверской области неизвестный автомобилист въехал в столб. Авария произошла в ночь на 10 февраля в Ржеве на улице Октябрьская.

Водитель ехал на автомобиле марки «Опель». Он потерял управлением над транспортным средством и съехал с дороги на обочину. Там иномарка врезалась в столб. Удар был такой силы, что бетонный стол треснул и упал, повалив и порвав все натянутые кабели.

Машину ранним утром нашли у столба местные жители.

- Столб сломан, кабели порваны, водителя нет, - написали очевидцы в группе "РЖЕВ. Телекомпания "Независимая студия "РиТ" в соцсети.

Подробности аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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