Названы победители и призеры "Лыжни России-2019" в Твери

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-10T12:26:36+03:00

Во время соревнований были разыграны 13 комплектов наград Фото: Виктория ЖУКОВА

На трассу вышли, как совсем маленькие, так и совсем взрослые жители региона

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9 февраля в Твери прошел региональный этап XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019». Участие в спортивном празднике приняли более 7500 жителей региона.

Гонка включала в себя забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков» и забег для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время соревнований были разыграны 13 комплектов наград, а также медали вручили всем участникам гонки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Юноши 2001 года рождения и младше (2,5 километра): первое место у Дмитрия Крупченко (Западная Двина), второе - Кирилл Крылов (Кашин) и третье - Кирилл Пивалкин (Тверь).

Девушки 2001 года рождения и младше (2,5 километра): первое место у Екатерины Яковенко (Тверь), второе - Татьяна Знаменская (Калашниково) и третье - Дарья Шаврова (Кимры).

Мальчики 2010 год рождения и младше (1 километр): победителем стал Матвей Петров (Кашин), на втором месте Макар Кудрявцев (Тверь) и на третьем - Александр Васильев (Кесова Гора).

Девочки 2010 года рождения и младше (1 километр): на первом месте Алина Снежкова (Лихославль), на втором - Мария Кузнецова (Чуприяновка) и на третьем - Елизавета Дементьева (Лихославль).

Спортивные семьи (папа, мама и ребенок до 9 лет): первое место у семьи Фоминых (Рамешки), второе - Третьяченко (Черногубово), третье - Быковы (Тверь).

Спортивные семьи (мама и ребенок до 9 лет): на первом месте семья Бурдовых (Тверь), на втором - Осиповы (Сонково), и на третьем - Буткевич (Сандово).

Спортивные семьи (папа и ребенок до 9 лет): на первом месте семья Снежковых (Лихославль), «серебро» у Дементьевых (Лихославль) и «бронзу» завоевали Фомины (Рамешки).

Взрослый забег (2,5 километра): первое место у Сергея Марюкова (Редкино) и Юлии Баркиной (Бежецк), второе - Александр Будкин (Кашин) и Елена Шунякова (Торжок), а третье - Сергей Крылов (Зубцов) и Татьяна Лебедева (Тверь).

Мужчины и женщины 2000 года рождения и старше (5 километров): «золото» взяли Максим Федоров (Удомля) и Виктория Солодовникова (Тверь), «серебро» - Федор Клушанцев (Тверь) и Виктория Парфенова (Кашин), а «бронза» - Борис Сергеев (Тверь) и Алина Подушкина (Тверь).

ИСТОЧНИК KP.RU