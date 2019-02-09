"Лыжня России-2019" в Твери: свыше 7500 участников и много развлечений

В субботу, 9 февраля, в Твери прошел региональный этап XXXVII Всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2019". Участие в забегах приняли более 7500 жителей – больше, чем было в прошлом году.

Снежная трасса проходила традиционно на окраине города, за торговым центром «Декатлон». Территория праздника была огорожена, а за порядком строго следили и полицейские, включая автоинспекторов, и спасатели. Причем последние привезли с собой разнообразную технику, которая собрала вокруг себя юных участников и болельщиков.

На территории соревнований в этом году развернулся настоящий праздник. Ведущие всеми способами пытались разогреть собравшийся народ, малышня каталась с горки и на каруселях, взрослые участвовали в спортивных конкурсах, а на большой сцене шел концерт.

Сами состязания проходили в поле. Первыми на старт вышли юноши 2001 года рождения и младше. За ними побежали девушки-ровесники. Молодёжь преодолела дистанцию в 2,5 километра.

Первый забег "Лыжни России" в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА

Далее были старты для разных возрастных категорий, семейные забеги и гонка "Без галстуков", в которой участвовал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. Также на трассу вышли ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Всегда любил спорт, занимался и лыжами, и баскетболом. Сейчас мне 74, а в лыжне участвую с 2008 года. Приезжаем каждый год и коллекционируем фирменные шапочки. Эмоции потрясающие, настроение на высоте!, - поделился впечатлениями Сергей Николаевич, житель Конаково.

Сергей Николаевич с супругой. Он участвует в "Лыжне России" с 2008 годаФото: Виктория ЖУКОВА

Участие в «Лыжне России-2019» приняла семья Непряевых, родители нашей выдющейся лыжницы. Мама, заслуженный тренер России Ирина Непряева вышла на семейный забег вместе со своим младшим сыном. Она пожелала всем участникам гонки хорошего настроения, независимо от результатов.

Участие в «Лыжне России-2019» приняла семья НепряевыхФото: Виктория ЖУКОВА

Самому маленькому участнику соревнований - двухлетнему Владимиру Лепшакову достался редкий номер – 2019. На гонку он приехал вместе с родителями, правда, участвовать в этом году не стал – испугался.

У самого маленького участника номер 2019Фото: Виктория ЖУКОВА

Все участники поддерживали и подбадривали друг друга. В ожидании старта танцевали и делились увлекательными историями.

- Прямо после старта около меня упал мужчина. У него сломалась палка, но моя подруга не растерялась и отдела ему одну из своих. Так они с ней парой и финишировали. Эмоции переполняют, но 2,5 километра все-таки без подготовки пробежать сложно, - рассказывает Наталья, участница взрослого забега.

Подруги не бросили своего конкурента без лыжной палкиФото: Виктория ЖУКОВА

Напомним, что "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. В этом году к соревнованиям присоединились 73 региона России. На Тверской земле гонка в таком формате впервые прошла в 2005 году.

Первыми на старт вышли юноши и девушкиФото: Виктория ЖУКОВА

На финише уже можно падатьФото: Виктория ЖУКОВА

Участников приветствовал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.Фото: Виктория ЖУКОВА

На старт вышли самые маленькиеФото: Виктория ЖУКОВА

На соревнования приезжали целыми компаниямиФото: Виктория ЖУКОВА

Семейный забегФото: Виктория ЖУКОВА

Награждение самых маленьких победителейФото: Виктория ЖУКОВА

В этом году дистанция была на 1, 2,5 и 5 километровФото: Виктория ЖУКОВА

Детей заинтересовала техника МЧСФото: Виктория ЖУКОВА

Последние наставления перед гонкойФото: Виктория ЖУКОВА

Семья вырвалась впередФото: Виктория ЖУКОВА