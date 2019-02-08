Мужчина покусал своего друга и его девушку во время застолья в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-08T18:21:30+03:00

За это он заплатит штраф

Изменить размер текста: A A

В Тверской области мужчина покусал своих знакомых. Произошло это в начале января 2019 года, когда приятели выпивали спиртные напитки в гостях.

Во время застолья они поругались. Подсудимый напал на своего друга и его девушку. Мужчина покусал пострадавших, а потом ещё и ударил девушку ногой в шею.

В пресс-службе Торжокского городского суда сообщили, что согласно заключениям эксперта, укушенные раны расценили как повреждения, не причинившие вреда здоровью. Поэтому в качестве наказания мужчине был назначен штраф. Он должен заплатить по 5 000 рублей за каждый укус.

ИСТОЧНИК KP.RU