2019-02-05T08:36:19+03:00
Общество

Зарегистрироваться на «Лыжню России-2019» в Твери можно с 5 по 8 февраля

Массовая гонка пройдет в субботу, 9 февраля
Виктория ЖУКОВА
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В этом году спортивное мероприятие проходит в 15-й разВ этом году спортивное мероприятие проходит в 15-й разФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери сегодня, 5 февраля, начинается регистрация на региональный этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России». В этом году спортивное мероприятие проходит в 15-й раз.

Чтобы стать участником «Лыжни России-2019» необходимо посетить комиссию по допуску. Работать она будет с 5 по 8 февраля в комитете по физической культуре и спорту Тверской области (Тверь, Комсомольский проспект, 4/4, кабинет № 512) с 10:00 до 17:00.

С собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и допуск от врача (взрослые вместо справки могут заполнить расписку об ответственности за свое здоровье).

Ожидается, что на старт регионального этапа «Лыжни России-2019» выйдет более 7000 участников. Прим этом количество фирменных шапочек огранено, поэтому желающим получить сувенир с гонки, стоит поспешить с регистрацией.

Напомним, что в день проведения «Лыжни России-2019», 9 февраля, изменится работа автобусов в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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