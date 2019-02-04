2019-02-04T17:17:46+03:00
Общество

На «Лыжне России» в Твери автобусы будут ходить по-новому

Временные изменения должны разгрузить пассажиропоток
Альберт БОЙКОВ
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Для лыжников пустят дополнительные автобусыДля лыжников пустят дополнительные автобусыФото: Ирина ТАРАСОВА
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В субботу, 9 февраля, в Твери пройдут традиционные старты «Лыжня России», которые год от года собирают под свои знамена несколько тысяч любителей зимнего вида спорта. Чтобы немного разгрузить пассажиропоток, городские власти решили временно изменить схему движения муниципальных автобусов №№ 21, 31, 33 и 36. Согласно новой схеме, автобусы будут подъезжать к торговому центру, за зданием которого и пройдут старты.

С 8 часов утра до завершения «Лыжни России» движение транспортных средств будет организовано по следующей схеме:

- автобусный маршрут № 21: торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Советская - улица Софьи Перовской (обратно улица Односторонняя - улица Брагина - улица Новоторжская) - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова;

- автобусный маршрут № 31: улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Советская - улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект - улица Горького - Петербургское шоссе;

- автобусный маршрут № 33: торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Можайского - Бурашевское шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цанова - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова;

- автобусный маршрут № 36: улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - улица Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - улица Горького - улица Академика Туполева - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского.

Напомним, что «Лыжня России» пройдет в ближайшую субботу, 9 февраля. По предварительным подсчетам в ней примут участие порядка 7 000 человек. Что касается работы регистрационной комиссии, то она работает с 5 февраля в Твери, на Комсомольском проспекте, в доме 4/4, в кабинете № 512. Время работы - с 10.00 до 17.00. Тел. (4822) 50-98-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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