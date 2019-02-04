2019-02-04T09:13:37+03:00
Звезды

Более 20 мероприятий пройдет в учреждениях культуры Тверской области в феврале

Жители смогут подобрать программу на любой вкус
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Запланированы концерты, спектакли, выставки и многое другоеЗапланированы концерты, спектакли, выставки и многое другоеФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В феврале в Тверской области запанирована насыщенная культурная программа. В регионе в течение месяца пройдет более 20 мероприятий.

Сегодня, 4 февраля Тверской областной Центр детского и семейного чтения имени Пушкина начинает ежегодный городской конкурс чтецов «Живое пушкинское слово». Мероприятия будут идти до 8 февраля, и завершится в День памяти поэта в Берново.

В среду, 6 февраля на сцене академической филармонии состоится концертная программа «Вместе с клавесином», а 10 февраля - «О любви – на разных языках».

9 февраля в Кесовогорском Доме культуры пройдет межмуниципальный смотр IX областного конкурса детских хореографических коллективов «Краски радуги». В этот же день в ДК «Пролетарка» Твери будет организована концертная программа ансамбля ВДВ России «Голубые береты».

9 и 10 февраля в Тверском областном доме народного творчества и районном доме культуры в Старице пройдёт областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

12-18 февраля в библиотеке Горького состоится Неделя тверской книги. А 13 февраля на сцене театра кукол будет представлена премьера спектакля «Журавлиные перья».

15 февраля областная картинная галерея приглашает на музыкально-театральную программу «Свидание во Дворце». В Вышневолоцком краеведческом музее пройдёт экскурсия по выставке «Мы дети необъявленной войны» к 30-летию вывода войск из Афганистана.

17 февраля областная филармония подготовила программа для юных зрителей «Бременские на БИС».

21 февраля в колледже культуры имени Львова пройдет VIII открытый региональный фестиваль-конкурс «Джаз под пулями». 23 февраля Кимрский театр драмы и комедии представит премьеру спектакля «Свистухинские соловьи».

28 февраля откроется выставка из фондов художественного колледжа имени Венецианова. Проходить она будет на базе Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной в Твери.

Также в течение всего месяца посетить можно будет выставку «Дом святого Спаса» в здании Тверского императорского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ в 16 классах 10 школах Твери объявлен карантин
У вороны в Твери обнаружили опасную инфекцию
Четыре пассажирки получили травмы во время столкновения двух маршруток в Твери
Трое рецидивистов обокрали припаркованный "ГАЗ" в Тверской области
Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры в общежитии Твери
В Твери водитель умудрился сбить свою пассажирку
Четыре автобуса изменят свои маршруты из-за "Лыжни России-2019" в Твери
Часть Заволжья в Твери осталась без отопления
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области
Водитель иномарки спровоцировал аварию в Тверской области и сбежал с места происшествия
У автобусов № 27 изменился маршрут в микрорайоне Южный Твери
Десятки домов вновь днем останутся без света в Твери
В Тверской область вновь ожидается туман
В Твери ловкий мошенник обманывал банки и людей
Чемпионат и первенство города по русским шашкам пройдут в Твери
В Твери осудили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы и оружие
В Тверской области 36 человек проходят обучение в «школе замещающей семьи»
В Твери вспомнили героев Сталинграда
Жителя Тверской области поймали на дачной краже
Пьяный водитель попал в ДТП на трассе М-10 Тверской области
У жителей Тверской области есть шанс принять участие в «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС»