Более 20 мероприятий пройдет в учреждениях культуры Тверской области в феврале

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-04T09:13:37+03:00

Запланированы концерты, спектакли, выставки и многое другое Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В феврале в Тверской области запанирована насыщенная культурная программа. В регионе в течение месяца пройдет более 20 мероприятий.

Сегодня, 4 февраля Тверской областной Центр детского и семейного чтения имени Пушкина начинает ежегодный городской конкурс чтецов «Живое пушкинское слово». Мероприятия будут идти до 8 февраля, и завершится в День памяти поэта в Берново.

В среду, 6 февраля на сцене академической филармонии состоится концертная программа «Вместе с клавесином», а 10 февраля - «О любви – на разных языках».

9 февраля в Кесовогорском Доме культуры пройдет межмуниципальный смотр IX областного конкурса детских хореографических коллективов «Краски радуги». В этот же день в ДК «Пролетарка» Твери будет организована концертная программа ансамбля ВДВ России «Голубые береты».

9 и 10 февраля в Тверском областном доме народного творчества и районном доме культуры в Старице пройдёт областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

12-18 февраля в библиотеке Горького состоится Неделя тверской книги. А 13 февраля на сцене театра кукол будет представлена премьера спектакля «Журавлиные перья».

15 февраля областная картинная галерея приглашает на музыкально-театральную программу «Свидание во Дворце». В Вышневолоцком краеведческом музее пройдёт экскурсия по выставке «Мы дети необъявленной войны» к 30-летию вывода войск из Афганистана.

17 февраля областная филармония подготовила программа для юных зрителей «Бременские на БИС».

21 февраля в колледже культуры имени Львова пройдет VIII открытый региональный фестиваль-конкурс «Джаз под пулями». 23 февраля Кимрский театр драмы и комедии представит премьеру спектакля «Свистухинские соловьи».

28 февраля откроется выставка из фондов художественного колледжа имени Венецианова. Проходить она будет на базе Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной в Твери.

Также в течение всего месяца посетить можно будет выставку «Дом святого Спаса» в здании Тверского императорского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU