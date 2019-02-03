Жителя Тверской области поймали на дачной краже
Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям
Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Бежецкого района Тверской области с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестный украл из его дачного дома электроинструменты.
Прибыв на место преступления, силовики выяснили, что злоумышленник проник внутрь дома, сломав входной замок. В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый житель Бежецкого района.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют мужчина на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU