Жителя Тверской области поймали на дачной краже

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-03T14:09:29+03:00

Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям

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К полицейским Бежецкого района Тверской области с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестный украл из его дачного дома электроинструменты.

Прибыв на место преступления, силовики выяснили, что злоумышленник проник внутрь дома, сломав входной замок. В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый житель Бежецкого района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют мужчина на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU