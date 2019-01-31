2019-01-31T14:39:59+03:00
Здоровье

Два класса в гимназии № 44 в Твери закрыли на карантин из-за угрозы заболевания корью

Вирусную инфекцию обнаружили у ученицы младших классов
Виктория ЖУКОВА
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Заболеть корью можно только раз в жизни, после этого организм вырабатывает иммунитетЗаболеть корью можно только раз в жизни, после этого организм вырабатывает иммунитетФото: Борис КОКУРИН
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В Твери с 25 января в гимназии №44 проводятся карантинные мероприятия. В двух классах до 15 февраля введён карантин. Это значит, что все занятия школьники посещают в специальных закрытых аудиториях.

В администрации Твери сообщили, что такие меры были необходимы, потому что ученица младших классов заболела корью. Симптомы болезни девочка «привезла» из поездки на Украину. Также заболеть мог и ее брат, ученик средней школы. Однако симптомов болезни у мальчика обнаружено не было. Также как и не было других случаев заражения корью в гимназии.

Однако учебное учреждение проверяют сотрудники управления Роспотребнадзора и Минздрава по Тверской области.

Напомним, что корь – это острое инфекционное вирусное заболевание. Оно сопровождается высокой температурой тела, кашлем и сыпью. Переболеть корью можно только один раз в жизни, после этого организм вырабатывает иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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