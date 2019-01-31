Два класса в гимназии № 44 в Твери закрыли на карантин из-за угрозы заболевания корью
В Твери с 25 января в гимназии №44 проводятся карантинные мероприятия. В двух классах до 15 февраля введён карантин. Это значит, что все занятия школьники посещают в специальных закрытых аудиториях.
В администрации Твери сообщили, что такие меры были необходимы, потому что ученица младших классов заболела корью. Симптомы болезни девочка «привезла» из поездки на Украину. Также заболеть мог и ее брат, ученик средней школы. Однако симптомов болезни у мальчика обнаружено не было. Также как и не было других случаев заражения корью в гимназии.
Однако учебное учреждение проверяют сотрудники управления Роспотребнадзора и Минздрава по Тверской области.
Напомним, что корь – это острое инфекционное вирусное заболевание. Оно сопровождается высокой температурой тела, кашлем и сыпью. Переболеть корью можно только один раз в жизни, после этого организм вырабатывает иммунитет.
ИСТОЧНИК KP.RU