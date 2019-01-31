Посетители и сотрудники торгового центра "Рио" в Твери были эвакуированы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-31T14:27:43+03:00

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В Твери эвакуировали торговый центр «Рио», который находится на площади Гагарина. Посетителям и сотрудникам пришлось экстренно покинуть помещения примерно в 12:40 сегодня, 31 января.

Подробности случившегося устанавливаются. Что именно стало причиной эвакуации пока неизвестно.

Людей вывели на безопасное расстояние от торгового центра. По периметру здания дежурят спецслужбы.

Напомним, вчера по Твери прокатилась волна ложных сообщения о минировании. Письма получили 24 учреждения, среди которых были школы и суды.

По итогам проверки информация подтверждения не получила. Угрозы в торговом центре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU