2019-01-31T14:27:43+03:00
Общество

Посетители и сотрудники торгового центра "Рио" в Твери были эвакуированы

Подробности случившегося устанавливаются
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Твери эвакуировали торговый центр «Рио», который находится на площади Гагарина. Посетителям и сотрудникам пришлось экстренно покинуть помещения примерно в 12:40 сегодня, 31 января.

Подробности случившегося устанавливаются. Что именно стало причиной эвакуации пока неизвестно.

Людей вывели на безопасное расстояние от торгового центра. По периметру здания дежурят спецслужбы.

Напомним, вчера по Твери прокатилась волна ложных сообщения о минировании. Письма получили 24 учреждения, среди которых были школы и суды.

По итогам проверки информация подтверждения не получила. Угрозы в торговом центре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверской императорский дворец в 2019 году посетят более 12 тысяч школьников
Мероприятия ко Всемирному дню борьбы с онкологией пройдут в Тверской области
Школьники из Твери съездили в город-побратим Оснабрюк
Житель Твери избил несовершеннолетнего обидчика своего сына
Три человека пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие заключенные забыли пройти обязательную медкомиссию в Тверской области
Два класса в гимназии № 44 в Твери закрыли на карантин из-за угрозы заболевания корью
Выставка «Наука открывает тайны» откроется в Твери к Дню российской науки
В одной из больниц Тверской области нарушалась пожарная безопасность
Автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая перехода дорогу в неположенном месте в Твери
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
14 объектов Тверской области вошли в программу «Доступная среда» на 2019 год
Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество
"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги
В центре Твери утром встали троллейбусы