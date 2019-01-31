Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-31T10:49:38+03:00

Мужчин попал с травмами в больницу

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В среду, 30 января, на 204 км федеральной трассы М-10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 53-летний мужчина. Авария случилась, когда на часах было 11:15.

По мнению дорожных полицейских, обладатель "Nissa Pathfinder" пытаясь перестроиться в другую полосу не справился с управлением и врезался в мачту искусственного освещения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель был доставлен в различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU