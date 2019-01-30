Следователи организовали проверку информации об опасности, подстерегающей учеников школы под Тверью

30 Янв. 20:32 2019-01-30T20:33:48+03:00

Следователи проводят проверку представляет ли опасность неубранный снег на крыльце школы в Эммауссе Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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В ходе мониторинга средств массовой информации следователями Следственного управления СК по Тверской области была обнаружена информация об опасном положении, в котором оказались ученики Эммаусской школы.

- Ступени на крыльце, ведущие ко входу в МОУ «Эммаусская СОШ» покрыты льдом, в связи с чем проход в здание школы осуществляется по боковым лестницам и пандусу, однако на данном пути с крыши учреждения свисает пласт снега, представляющий в случае падения опасность для здоровья и жизни учеников, - сообщает пресс-служба ведомства.

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области была организована доследственная проверка этой информации. По её результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU