2019-01-30T20:33:48+03:00
Общество

Следователи организовали проверку информации об опасности, подстерегающей учеников школы под Тверью

По результатам проверки в СУ СК региона примут процессуальное решение
Виктория ТУШКОВА
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Следователи проводят проверку представляет ли опасность неубранный снег на крыльце школы в ЭммауссеСледователи проводят проверку представляет ли опасность неубранный снег на крыльце школы в ЭммауссеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В ходе мониторинга средств массовой информации следователями Следственного управления СК по Тверской области была обнаружена информация об опасном положении, в котором оказались ученики Эммаусской школы.

- Ступени на крыльце, ведущие ко входу в МОУ «Эммаусская СОШ» покрыты льдом, в связи с чем проход в здание школы осуществляется по боковым лестницам и пандусу, однако на данном пути с крыши учреждения свисает пласт снега, представляющий в случае падения опасность для здоровья и жизни учеников, - сообщает пресс-служба ведомства.

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области была организована доследственная проверка этой информации. По её результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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