Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-30T17:00:46+03:00

Патологический материал от животного отправили в лабораторию Фото: Борис КОКУРИН

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В Тверской области обнаружили еще одного зверя с вирусом бешенства. Больную енотовидную собаку убили во дворе частного дома в деревне Горки Кашинского городского поселения.

Патологический материал от животного отправили в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственное Россельхознадзору. В сопроводительных документах было указано, что зверь вел себя атипично.

Лабораторные исследования подтвердили, что енотовидная собака - это оказалась самка, действительно заразилась вирусом бешенства.

В региональной управлении Россельхознадзора уточнили, что это уже третий случай проявления болезни среди диких животных в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU