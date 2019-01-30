Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области
В Тверской области обнаружили еще одного зверя с вирусом бешенства. Больную енотовидную собаку убили во дворе частного дома в деревне Горки Кашинского городского поселения.
Патологический материал от животного отправили в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственное Россельхознадзору. В сопроводительных документах было указано, что зверь вел себя атипично.
Лабораторные исследования подтвердили, что енотовидная собака - это оказалась самка, действительно заразилась вирусом бешенства.
В региональной управлении Россельхознадзора уточнили, что это уже третий случай проявления болезни среди диких животных в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU