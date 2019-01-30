2019-01-30T17:00:46+03:00
Здоровье

Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области

Больной зверь пришел к частному дому
Виктория ЖУКОВА
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Патологический материал от животного отправили в лабораториюПатологический материал от животного отправили в лабораториюФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области обнаружили еще одного зверя с вирусом бешенства. Больную енотовидную собаку убили во дворе частного дома в деревне Горки Кашинского городского поселения.

Патологический материал от животного отправили в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственное Россельхознадзору. В сопроводительных документах было указано, что зверь вел себя атипично.

Лабораторные исследования подтвердили, что енотовидная собака - это оказалась самка, действительно заразилась вирусом бешенства.

В региональной управлении Россельхознадзора уточнили, что это уже третий случай проявления болезни среди диких животных в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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