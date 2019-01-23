У еще одной енотовидной собаки в Тверской области был обнаружен вирус бешенства

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-23T14:04:04+03:00

Эта уже второй случай в наступившем году

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В Тверской области зарегистрирован второй в этом году случай заражения бешенством. Опасную болезнь переносят дикие животные - в обоих случаях енотовидные собаки.

На этот раз больного зверя обнаружили в Лихославле на территории личного подсобного хозяйства. Патологический материал на исследование был отправлен в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория».

Эксперты подтворили, что животное было заражено бешенством.

22 января в региональном Управления Россельхознадзора сообщили о первом в этом году случаи заражения бешенством.

Напоминаем, что от бешенства необходимо своевременно прививать всех домашних животных.