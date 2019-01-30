Маршрутка протаранила трактор в Твери

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-30T15:15:35+03:00

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В Твери маршрутка врезалась в трактор. Произошло это около 11:30 сегодня, 30 января на Санкт-Петербургском шоссе.

По предварительной информации, водитель маршрутки № 208 не правильно выбрал дистанцию и скорость, а также не учел погодные условия. В результате он не успел затормозить и врезался в трактор, который ехал возле дома №35.

Во время столкновения обошлось без пострадавших.

Напомним, что сегодня утром маршрутки №208 вышли на линию с большим опозданием. Многие пассажиры из-за этого опоздали на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU