Маршрутка протаранила трактор в Твери
В аварии никто не пострадал
Авария произошла на Санкт-Петербургском шоссе Фото: vk.com / Подслушано у водителей. Тверь / Владимир Корепанов
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В Твери маршрутка врезалась в трактор. Произошло это около 11:30 сегодня, 30 января на Санкт-Петербургском шоссе.
По предварительной информации, водитель маршрутки № 208 не правильно выбрал дистанцию и скорость, а также не учел погодные условия. В результате он не успел затормозить и врезался в трактор, который ехал возле дома №35.
Во время столкновения обошлось без пострадавших.
Напомним, что сегодня утром маршрутки №208 вышли на линию с большим опозданием. Многие пассажиры из-за этого опоздали на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU