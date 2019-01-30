Жителям Твери утром пришлось ждать маршрутки около часа
Водителей микроавтобусов испугал рейд сотрудников Госавтоинспекции
В город не вышли некоторые маршрутные таксиФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Твери утром 30 января многие жители не смогли дождаться маршруток. Транспорт приходил на остановки с большим опозданием. Например, жильцы некоторых отдаленных районов ждали маршрутные такси почти час.
Затронут транспортный коллапс жителей поселка Заволжский, СНТ Светлый, а в городе ждать пришлось маршрутки № 205, 208 и7.
В УГИБДД по городу Твери сообщили, что рано утром в областном центре проходили рейды по некоторым городским маршрутам. Останавливали водителей на улице Хрустальная. Автоинспекторы обнаружили больше 10 нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU