В шесть школ Твери пришли письма с информацией о заминировании

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-30T11:17:04+03:00

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В Твери несколько школ утром 30 января получили сообщение о заминирование. Письма пришли в учебные заведения №29, 52, 49,45,44,14.

Учеников и преподавателей оперативно эвакуировали. Например, в школе № 52 перед третьем уроком по громкой связи объявили, что необходимо выйти на улицу на Аллею Славы. А в школе № 29 после тревожного письма всех учеников отпустили домой. Но родители не успевают оперативно приехать за детьми, поэтому ребятам приходится толпиться возле школы.

Все учебные заведения проверяют специалисты. Подробности случившегося уточняются.

Еще стало известно, что здание №23 на улице Советской, в котором располагается Арбитражный суд и несколько региональных министерств, также эвакуировали по пожарной тревоге. Людей распустили, по предварительным данным, до 14:00

ИСТОЧНИК KP.RU