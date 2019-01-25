В Тверскую область идут снегопады и метели

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-25T15:12:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области ожидаются снегопады. Об этом жителей региона предупреждает ГУ МЧС.

В Тверском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в выходные Верхневолжье завалит снегом. Днем 26 января и в течение суток 27 января прогнозируется ухудшение погоды. Будет идти снег, а местами даже может начаться метель. Отдельные порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 12 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует удвоить бдительность, чтобы избежать снежных заносов.