2019-01-25T15:12:21+03:00
Происшествия

В Тверскую область идут снегопады и метели

На дорогах будет гололед
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области начнется потеплениеВ Тверской области начнется потеплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области ожидаются снегопады. Об этом жителей региона предупреждает ГУ МЧС.

В Тверском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в выходные Верхневолжье завалит снегом. Днем 26 января и в течение суток 27 января прогнозируется ухудшение погоды. Будет идти снег, а местами даже может начаться метель. Отдельные порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 12 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует удвоить бдительность, чтобы избежать снежных заносов.

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