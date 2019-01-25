В Тверскую область идут снегопады и метели
На дорогах будет гололед
В Тверской области начнется потеплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области ожидаются снегопады. Об этом жителей региона предупреждает ГУ МЧС.
В Тверском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что в выходные Верхневолжье завалит снегом. Днем 26 января и в течение суток 27 января прогнозируется ухудшение погоды. Будет идти снег, а местами даже может начаться метель. Отдельные порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 12 метров в секунду.
На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует удвоить бдительность, чтобы избежать снежных заносов.