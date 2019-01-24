2019-01-24T16:12:24+03:00
Общество

Три дня в Твери будет идти снег

На смену морозам в Верхневолжье придёт потепление
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Морозы вновь отступаютМорозы вновь отступаютФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Предпоследняя неделя января ознаменовалась настоящими зимними морозами, которые стали большим испытанием для городских сетей Твери и, как следствие, горожан. Апогей проверки холодом пришелся на среду, когда в микрорайоне «Южный» рванула магистральная труба, а 55 жилых зданий остались без тепла и горячей воды.

Ближайшие пару дней на улице будет стоять морозная погода, поэтому в нынешних реалиях стоит больше беспокоиться о сохранности городских коммуникаций.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -19 градусов, а днем может подняться до -13. Потепление будет сопровождаться снегом. Ночью в субботу термометр вновь покажет около -18 градусов, а днем в первый выходной может разогреть уже до -11.

- Субботним вечером к Верхневолжью подойдет атмосферный фронт, задует юго-восточный ветер, а температура воздуха начнет повышаться, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Так, уже в воскресенье температура воздуха может подняться до -2 градусов, правда, в ночь на понедельник она наверняка опустится до комфортных -9. Первые два рабочих дня температура воздуха днем не упадет ниже -10 градусов, а ночью будет колебаться около -12. Что касается осадков, то снег наверняка начнется в субботу и с разной степенью интенсивности будет сыпать на протяжении трех дней.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тверичан, умеющих музицировать, приглашают принять участие в акции «Ленинградская симфония»
За кражу телефона в Тверской области мужчина отправится в колонию
Тверская картинная галерея приглашает жителей посетить реставрационные мастерские
Суд рассмотрит дело предпринимателя, по вине которого на человека с домкрата упал автобус в Твери
Директор фирмы в Тверской области задолжал энергетикам 2,4 млн рублей и построил на эти деньги дом
В некоторых домах Тверской области не сделали обещанный капремонт
Пешеход попал под иномарку в Тверской области
Шеф-редактор "КП"-Тверь" стала лауреатом конкурса "Грани" в Тверской области
Санкт-Петербургское шоссе в Твери будет перекрыто еще несколько дней
Региональное УФСИН наградило редакцию "КП-"Тверь" благодарственным письмом
Штрафы за неоплаченную парковку в Твери временно взимать не будут
Следователи СК проверяют маршрутчика, который протащил женщину по проезжей частив в Твери
Мужчина убил женщину в Тверской области, а его друг помог замести следы преступления
Юный хулиган повредил два автомобиля на 70 тысяч рублей в Тверской области
Остановку "Улица Комарова" в Твери временно перенесли на улицу Веселова
Пьяный 20-летний парень врезался на автомобиле в столб в Твери
Мобильные бригады врачей осмотрели свыше четырех тысяч жителей Тверской области
Один человек погиб и трое пострадали во время аварии в Тверской области
Маршрутка несколько метров протащила 64-летнюю женщину по проезжей части в центре Твери
Маршрутчик сбил 13-летнего подростка на «зебре» в Твери
В Тверской области дешевеют яйца, свинина и вареная колбаса
В колонию отправится водитель, который пьяным спровоцировал смертельную аварию в Тверской области
25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи, спорткомплексы и катки Тверской области
Мужчина ночью снимал с автомобилей аккумуляторы в Тверской области
Работникам скорой помощи Твери и Калининского района повысят зарплату
За избиение полицейского житель Тверской области получил реальный срок
Более 300 тысяч рублей удалось сэкономить на госзакупках в Тверской области