Три дня в Твери будет идти снег

Предпоследняя неделя января ознаменовалась настоящими зимними морозами, которые стали большим испытанием для городских сетей Твери и, как следствие, горожан. Апогей проверки холодом пришелся на среду, когда в микрорайоне «Южный» рванула магистральная труба, а 55 жилых зданий остались без тепла и горячей воды.

Ближайшие пару дней на улице будет стоять морозная погода, поэтому в нынешних реалиях стоит больше беспокоиться о сохранности городских коммуникаций.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -19 градусов, а днем может подняться до -13. Потепление будет сопровождаться снегом. Ночью в субботу термометр вновь покажет около -18 градусов, а днем в первый выходной может разогреть уже до -11.

- Субботним вечером к Верхневолжью подойдет атмосферный фронт, задует юго-восточный ветер, а температура воздуха начнет повышаться, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Так, уже в воскресенье температура воздуха может подняться до -2 градусов, правда, в ночь на понедельник она наверняка опустится до комфортных -9. Первые два рабочих дня температура воздуха днем не упадет ниже -10 градусов, а ночью будет колебаться около -12. Что касается осадков, то снег наверняка начнется в субботу и с разной степенью интенсивности будет сыпать на протяжении трех дней.