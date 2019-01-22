2019-01-22T14:39:44+03:00
Здоровье

В Тверской области зарегистрировали первый в этом году случай бешенства

Опасная болезнь убила енотовидную собаку
Виктория ЖУКОВА
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Эти милые создания болеют бешенством чаще другихЭти милые создания болеют бешенством чаще другихФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Терской области был зарегистрирован первый в этом году случай заболевания бешенством среди диких животных. Больной оказалась енотовидная собака. Ее обнаружили на территории льнозавода в Бежецке.

Патологический материал от зверя был направлен в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория». Специалисты после исследования подтвердили, что енотовидная собака была заражена бешенством.

В региональном управлении Россельхознадзора напоминают, что лечения от бешенства нет. Эта болезнь гарантированно убьет своего носителя. Поэтому чтобы избежать заражения, необходимо своевременно делать прививки домашним питомцам.

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