Проводится доследственная проверка по факту коммунальной аварии в микрорайоне Южный Твери

СЕГОДНЯ 23:08 2019-01-22T23:08:13+03:00

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По сообщению Следственного управления СК по Тверской области, по факту прорыва магистрального трубопровода на улице Левитана и отключения от подачи тепла и горячей воды жилого фонда и соцобъектов Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты Следственного комитета, проводился осмотр, устанавливалось точное количество домов и населения, отключённых на момент прорыва от теплоснабжения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, тепло и горячую воду в ряде домов на нескольких улицах микрорайона отключили сегодня в 16:00 .Первоначально сообщалось, что на ликвидацию аварии уйдут почти сутки. По обновлённой информации коммунальщики начнут подавать тепло в 9:30 утра 23 января.

В зоне отключения 55 домов, 4 детских сада , три школы и областной роддом. Его сейчас обогревают с помощью электроприборов. Школьники скорее всего пойдут завтра учиться во вторую смену в другие школы.