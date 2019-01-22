В Твери без отопления остались один роддом, четыре детских сада, три школы и 55 домов

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-22T19:23:01+03:00

Тепла в домах не будет почти сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Как сообщили "КП"-Тверь" в единой диспетчерской службе по вопросам ЖКХ администрации Твери, повреждение поизошло на магистральной теплотрассе по адресу улица Левитана, дом 43.

От отопления и горячей воды отключены 55 жилых домов и 9 социальных объектов: областной роддом, четыре детских сада (№№ 142, 151, 163, 155), три школы (№№ 45, 49 и 51), и 55 домов. Устранить повреждение планируют до 15:00 завтрашнего дня (23 января). Таким образом отопления в помещениях не будет почти сутки (отключили подачу тепла и горячей воды в 16:00).

По информации "Тверской генерации" в зону отключения попали отдельные дома по улицам: Загородная, Королёва, Левитана, Лётное поле, Можайского, 2-я Транспортная и Октябрьский проспект.

Согласно данным погодных сайтов, ближайшей ночью в Твери похолодает до 20 градусов мороза. Затра днём ожидается -15.

На место направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области: 8 человек и 3 единицы техники. На также находятся представители администрации города. За организацией дорожного движения следят сотрудники Госавтоинспекции рагиона.

В администрации города собрали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В Главном управлении МЧС России по Тверской области развернут оперативный штаб.

Телефон «горячей линии» МЧС по вопосу коммунальной аварии в микрорайоне Южный – 8 (4822) 39-09-30.

Телефон единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ администрации Твери - 8 (4822) 34-87-07.

Телефон "Тверской генерации" по качеству теплоснабжения: 8 (4822) 78-00-00.