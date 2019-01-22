Тверская картинная галерея приглашает посетителей в мастерские реставраторов

СЕГОДНЯ 19:28 2019-01-22T19:36:01+03:00

Специалисты расскажут о том, как происходило спасение и восстановление живописной коллекции галереи. Фото: Тверская областная картинная галерея

Специалисты расскажут, как происходило спасение и восстановление живописной коллекции галереи

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Тверская областная картинная галерея вновь предлагает жителям Твери посетить тематические экскурсии «Открытые мастерские», где будет возможность встретиться с реставраторами.

Специалисты расскажут о том, как происходило спасение и восстановление живописной коллекции галереи, о причинах старения и повреждения картин, о современных методах сохранения произведений. Реставраторы темперной живописи познакомят посетителей с приемами создания иконы и эволюцией иконописи, о возрождении памятников древнерусского искусства.

25 января в Тверском императорском дворце пройдут две тематические экскурсии: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».

Экскурсия «Открытые мастерские. Реставрация масляной живописи»

Начало сеанса - 18.00. Длительность – 1 час. Место проведения: кабинет реставрационного контроля Императорского дворца. Состав группы – не более 8 человек, ограничение по возрасту 12+. Стоимость билета – 300 р. Проводится каждую последнюю пятницу месяца по предварительной записи по телефону 34-62-43.

Экскурсия «Открытые мастерские. Реставрация темперной живописи»

Начало сеанса - 18.00. Место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца. Длительность – 1 час. Состав группы – не более 8 человек, ограничение по возрасту 12+. Стоимость билета – 300 р. Проводится каждую последнюю пятницу месяца по предварительной записи по телефону 34-62-43.