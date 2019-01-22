Экс-глава Зубцовского района Тверской области выплатит 150 тысяч рублей штрафа
Уголовное дело в его отношении прекращено
В настоящее время уголовное дело прекращеноФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области Зубцовский районный суд вынес решение по делу экс-главы муниципалитета Сергея Широкова. Сначала его обвинили во взятке в особо крупном размере. Потом статью переквалифицировали на мошенничество, а позже осудили по факту "Причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
В настоящее время уголовное дело прекращено, а фигуранту назначен штраф на сумму в 150 тысяч рублей.
Напомним, что под арестом Широков провел 10 месяцев, в марте 2018 года его выпустили под подписку о невыезде