Экс-глава Зубцовского района Тверской области выплатит 150 тысяч рублей штрафа

СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-22T17:26:02+03:00

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В Тверской области Зубцовский районный суд вынес решение по делу экс-главы муниципалитета Сергея Широкова. Сначала его обвинили во взятке в особо крупном размере. Потом статью переквалифицировали на мошенничество, а позже осудили по факту "Причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

В настоящее время уголовное дело прекращено, а фигуранту назначен штраф на сумму в 150 тысяч рублей.

Напомним, что под арестом Широков провел 10 месяцев, в марте 2018 года его выпустили под подписку о невыезде