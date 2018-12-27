2018-12-27T18:44:38+03:00
Общество

Следствие просит прекратить уголовное дело в отношении бывшего главы Зубцовского района Тверской области

Сергей Широков 10 месяцев провел за решеткой
Виктория ЖУКОВА
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Дело передано в суд Фото: архив "КП"Дело передано в суд Фото: архив "КП"
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В Зубцовском районном суде Тверской области будут рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главы Зубцовского района Сергея Широкова. Вначале его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, затем статью переквалифицировали на мошенничество. В настоящий момент экс-руководителя муниципалитета подозревают в "Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Широков за взятку в 10 млн рублей был арестован в мае прошлого года. Под стражей он был вплоть до марта 2018 года. После этого экс-чиновника выпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе суда сообщили, что следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с назначением штрафа.

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