Следствие просит прекратить уголовное дело в отношении бывшего главы Зубцовского района Тверской области

СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-27T18:44:38+03:00

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В Зубцовском районном суде Тверской области будут рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главы Зубцовского района Сергея Широкова. Вначале его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, затем статью переквалифицировали на мошенничество. В настоящий момент экс-руководителя муниципалитета подозревают в "Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Широков за взятку в 10 млн рублей был арестован в мае прошлого года. Под стражей он был вплоть до марта 2018 года. После этого экс-чиновника выпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе суда сообщили, что следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с назначением штрафа.