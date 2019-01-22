2019-01-22T09:57:41+03:00
Происшествия

Водитель "буханки" сбил 48-летнего мужчину в Тверской области

Пешеход стоят на проезжей части
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина стоят на проезжей части Фото: УГИБДД России по Тверской областиМужчина стоят на проезжей части Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 21 января около 14:50 «УАЗ 220602» наехал на пешехода. Авария произошла возле дома №10 в деревне Киселкино Бежецкого района.

По информации региональной Госавтоинспекции, за рулем «буханки» ехал 53-летний водитель. Автомобиль двигался со стороны автодороги Бежецк – Присеки. 48-летний мужчина стоят на проезжей части, на полосе движение транспортного средства. Переходить дорогу он не собирался.

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, что также под колесами автомобиля 21 января оказалась жительница Твери.

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