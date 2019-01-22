2019-01-22T09:48:04+03:00
Происшествия

Водитель иномарки сбил на перекрестке жительницу Твери

Потерпевшая самостоятельно обратилась в больницу
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Авария случилась на перекрестке Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария случилась на перекрестке Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 января, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Авария случилась около 08:45 на улице Туполева в районе дома №13/2.

Дорожные полицейские выяснили, что водитель "Kia Rio" при повороте на регулируемом перекресте сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с различными травмами самостоятельно обратилась в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи СК проверяют информацию об извинении трех подростков в Твери
Прокуратура обнаружила грубые нарушения пожарной безопасности в сгоревшем ресторане в Тверской области
Без холодной воды осталась часть Пролетарского района Твери
Служебная собака смогла за считанные минуты найти вора в Твери
Водитель "буханки" сбил 48-летнего мужчину в Тверской области
Тверская область берёт на себя создание инфраструктуры на месте строительства Ржевского мемориала
При подъезде к Тверской области на трассе М-10 меняется схема движения транспорта
12-летняя девочка пострадала при столкновении двух маршруток в Твери
Составлен график работы уличного освещения в Твери
Фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни» пройдет в двух городах Тверской области
В Твери планируют создать лесопарковый зелёный пояс