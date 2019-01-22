Водитель иномарки сбил на перекрестке жительницу Твери
Потерпевшая самостоятельно обратилась в больницу
Авария случилась на перекрестке Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 21 января, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Авария случилась около 08:45 на улице Туполева в районе дома №13/2.
Дорожные полицейские выяснили, что водитель "Kia Rio" при повороте на регулируемом перекресте сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу на зеленый сигнал светофора.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая с различными травмами самостоятельно обратилась в больницу.