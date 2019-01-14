2019-01-14T16:57:05+03:00
Общество

Более 40 мест для крещенских купаний организуют в Тверской области

По предварительным прогнозам в традиционных зимних купаниях примут участие более 10 тысяч человек
Виктория ТУШКОВА
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В Твери купель будет оборудована у пирса Речного вокзалаВ Твери купель будет оборудована у пирса Речного вокзалаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Праздник Крещения настаёт в полночь 19 декабря. В этом году он выпадает на ночь с пятницы на субботу, а значит следующим утром большинство тверичан смогут позволить себе выспаться, и ничто не помешает желающим испытать себя, окунувшись в крещенскую купель. По информации регионального управления МЧС, все силы и средства ведомства готовы к проведению праздника, с сотрудниками поведён инструктаж.

-По предварительным прогнозам в традиционных зимних купаниях примут участие более 10 тысяч человек. Обеспечивать безопасность людей будут более 200 сотрудников правоохранительных органов, а также представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В этом году в Тверской области определено и согласовано более 40 мест для крещенских купаний. В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала.

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