Больше всего среди ближайших регионов платят за вывоз мусора в Твери
На волне неудачно начавшейся для Твери «мусорной реформы», тверичан особенно волнуют вопросы платы за вывоз мусора.
Порадовать здесь горожан нечем — по сравнению с ближайшими соседями — Смоленской, Новгородской, Псковской, Ярославской и Вологодской областями — «мусорные тарифы» в столице Верхневолжья одни из самых высоких.
Напомним, платим мы теперь не с квадратных метров, а с количества человек, живущих на одной площади. Новый тариф для жителей многоквартирных домов состоавляет 116,81 рублей, а для собственников частных домов — 177,22 рубля с человека. Из ближайших соседей (не считая Подмосковья, где сохранена оплата за квадратные метры) больше нас за вывоз мусора платят только в Вологде (140 рублей — жители города и 113 рублей — селяне).
Подробнее о том, сколько стоит вывоз мусора в соседних регионах, читайте ЗДЕСЬ!