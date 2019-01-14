2019-01-14T15:50:23+03:00
Общество

Больше всего среди ближайших регионов платят за вывоз мусора в Твери

Статистика не учитывет Подмосковье, где сохранена оплата по метражу
Виктория ТУШКОВА
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Вслед за горами мусора растут и тарифы за его вывозВслед за горами мусора растут и тарифы за его вывозФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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На волне неудачно начавшейся для Твери «мусорной реформы», тверичан особенно волнуют вопросы платы за вывоз мусора.

Порадовать здесь горожан нечем — по сравнению с ближайшими соседями — Смоленской, Новгородской, Псковской, Ярославской и Вологодской областями — «мусорные тарифы» в столице Верхневолжья одни из самых высоких.

Напомним, платим мы теперь не с квадратных метров, а с количества человек, живущих на одной площади. Новый тариф для жителей многоквартирных домов состоавляет 116,81 рублей, а для собственников частных домов — 177,22 рубля с человека. Из ближайших соседей (не считая Подмосковья, где сохранена оплата за квадратные метры) больше нас за вывоз мусора платят только в Вологде (140 рублей — жители города и 113 рублей — селяне).

Подробнее о том, сколько стоит вывоз мусора в соседних регионах, читайте ЗДЕСЬ!

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