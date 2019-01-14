2019-01-14T14:07:24+03:00
Общество

Дайверы вырубят две проруби на Крещение в карьерах под Тверью

Окунуться смогут все желающие
Виктория ЖУКОВА
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Окунуться на карьерах смогут все желающие Фото: vk.com/ Тверской Дайвинг КлубОкунуться на карьерах смогут все желающие Фото: vk.com/ Тверской Дайвинг Клуб
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На карьерах под Тверью можно будет окунуться в проруби на крещение. 19 января участники Тверского дайвинг клуба проведут традиционное мероприятие. Они планируют вырубить две проруби или майны. Одна из них будет специально для дайверов, чтобы выполнять подлёдные погружения. Вторая же будет для всех желающих на мелководье для всех желающих.

Пройдет также праздничная служба, а приглашённый батюшка освятит проруби.

Драйверы также установят палатку с подогревом для переодевания.

Начнутся мероприятия в 12:00.

Напомним, что подготовительную работу для Крещения уже начали сотрудники МЧС.

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