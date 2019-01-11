2019-01-11T23:28:57+03:00
Общество

В Тверской области готовятся к массовым купаниям на Крещение

Подготовительная работа ведется МЧС
Ирина ТАРАСОВА
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Для тщательного обследования всех будущих мест крещенских купаний была создана специальная комиссия. Уже сейчас поступило 33 заявки на организацию купелей, которые предполагается разместить на территории 23 муниципальных образований области. Главная задача комиссии – обеспечить безопасность людей, принимающих участие в традиционных купаниях.

Большое значение придается толщине льда, которым покрыты сейчас водоемы. На сегодняшний день она считается вполне безопасной и составляет от 20 до 25 сантиметров на озерах и от 9 до 20 сантиметров на реках. Но купания будут разрешены далеко не везде. 8 предполагаемых мест из числа предложенных признаны годными только для освящения воды.

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