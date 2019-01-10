Современный образовательный комплекс создается в Тверской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:20:37+03:00

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В Тверской области создается современный образовательный комплекс. Решение о его создании на территории войсковой части в Хотилово-2 Бологовского района было принято во время строительства детского сада на 100 мест, который был открыт в Хотилово-2 в 2017 году. Комплекс 10 января осмотрел губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время уже проведены ремонтные работы в действующем здании Хотиловской школы. В частности, был сделан вентилируемый фасад, обновлены окна и отремонтированы крыша, крыльцо и санитарные комнаты. Возведено здание пристройки к школе, где будет спортивный зал с учебными помещениями.

В областном правительства напоминают, что в числе ключевых направлений в сфере образования региона на ближайшие годы – укрепление материально-технической базы образовательных организаций, а также ликвидация очереди в детские сады и переход школ на работу в одну смену.