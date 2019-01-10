Исполнилось новогоднее желание 11-летнего жителя Тверской области, который хотел увидеть военные самолеты

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:35:08+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению Президента России Владимира Путина в регионах страны исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья. 11-летний житель Тверской области стал участником акции «Ёлка желаний».

Максим находится на домашнем обучении, в будущем мечтает стать химиком. Ему очень нравится военная тематика – все, что касается техники и оружия, также он любит передачи про армию, читает энциклопедии и коллекционирует тематические предметы. В канун Нового года Максим загадал желание своими глазами увидеть настоящую военную технику, познакомиться с военнослужащими.

Мечту мальчика исполнили на авиабазе «Хотилово-2» Бологовского района. 10 января вместе с губернатором Игорем Руденей и руководством военной части Максим увидел взлет самолета-разведчика погоды МиГ-31БМ и самолета Су-27, смог осмотреть снаряжение, в котором летчики поднимаются в воздух, а также тренажер, на котором проходят обучение пилоты.

В областном правительстве рассказали, что ранее в Тверской области были исполнены и другие детские мечты с кремлевской «Ёлки желаний».

Например, двенадцатилетняя Ульяна из Кесовой Горы очень хотела побывать на Новогодней елке в Кремле. Четырёхлетний Леша мечтал встретиться с настоящим художником. Занятие с ним провела заслуженная художница России Людмила Юга.

Шестилетняя Алена Зайцева, мечтала о посещении циркового представления всей семьей. Еще до наступления 2019 года девочка смогла увидеть яркое шоу и побывать за кулисами цирка.

Сбылась мечта ребенка Фото: областное правительство