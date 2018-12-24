Как правильно выбрать красную икру к празднику советуют жителям Тверской области

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-24T16:02:15+03:00

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Самое главное правило — не покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Также специалисты советуют обратить внимание на упаковку: маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри. Крышка банки не должна проминаться или, наоборот, быть вздутой.

- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), - советуют в региональном Роспотребнадзоре. - Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро, лопаются при несильном нажатии, искусственные же икринки однородны и лопаются сложнее.

Хранить икру необходимо в холодильнике.