2018-12-24T16:02:15+03:00
Дом. Семья

Как правильно выбрать красную икру к празднику советуют жителям Тверской области

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют быть внимательнее при выборе деликатеса
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные.Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Самое главное правило — не покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Также специалисты советуют обратить внимание на упаковку: маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри. Крышка банки не должна проминаться или, наоборот, быть вздутой.

- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), - советуют в региональном Роспотребнадзоре. - Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро, лопаются при несильном нажатии, искусственные же икринки однородны и лопаются сложнее.

Хранить икру необходимо в холодильнике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Здравоохранение названо одной из самых травмоопасных отраслей в Тверской области
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области по-прежнему ниже эпидпорога
Тверскорй хоспис "Анастасия" вошел в пятерку лидеров федерального конкурса "Хедлайнер года-2018"
Женщина ударила ножом своего сожителя в Тверской области
Легковушка врезалась в фуру на автотрассе М-9 в Тверской области
Три человека пострадали при лобовом столкновении минивэна и грузовика в Тверской области
55-летний мужчина пропал в Тверской области
Дополнительные услуги при подключении цифрового ТВ могут незаконно навязывать жителям Твери и области
Из-за аварии на Восточном мосту Твери собралась пробка
Несовершеннолетнему продали телефон вместе с сим-картой в Тверской области
Легковушка пробила ограждение и упала с Восточного моста в Твери
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса японского кроссовера в Твери