2018-12-19T19:24:44+03:00
Общество

Металлическое ограждение вдоль набережной Степана Разина в Твери обязали убрать

Но в горадминистрации не согласны с этим решением и планируют еще побороться за безопасность
Виктория ЖУКОВА
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Установка могильных оградок разрушила всю красоту набережной Степана РазинаУстановка могильных оградок разрушила всю красоту набережной Степана РазинаФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Твери до сих пор остается открытым вопрос с металлическим забором на набережной Степана Разина. Конструкцию, которую многие жители успели окрестить «могильным оградкам» установили в городе в целях безопасности. Однако такие заборы закрыли памятники архитектуры XVIII века, что вызвало бурю негативных эмоций.

Чиновники считают, что принятые меры должны обезопасить школьников от выхода на проезжую часть. Однако представители ГУ по государственной охране объектов культурного наследия с ними не согласились и обязали демонтировать некрасивое ограждение. Городская власть обратилась в арбитражный суд.

6 ноября прошло первое заседание, на котором было решено оставить предписание в силе. Однако чиновники подали апелляционную жалобу.

На втором заседании, которое прошло 12 декабря, судья вновь посчитал, что решеткам на набережной Степана Разина не место. Чиновники пока планируют и дальше бороться за безопасность, ведь решение суда в законную силу еще не вступило.

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