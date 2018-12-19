Быть ли ограде на набережной Степана Разина в Твери предстоит решить вологодскому суду

Появление в августе этого года прозаической серой оградки вдоль набережной Степана Разина администрация Твери объяснила необходимостью обеспечить безопасность школьников, учеников школы №16. Чиновники отметили, что установка ограждения была согласована с Госавтинспекцией.

Социальные сети и СМИ тут же взорвались жаркими дискуссиями и острыми комментариями относительно архитектурного новшества, испортившего исторический облик набережной — памятника градостроительства. Горожане рьяно обсуждали чрезмерное пристрастие городских властей к возведению всевозможных заборов и оград. С чьей-то лёгкой руки новое ограждение окрестили могильной оградкой.

В ГИБДД необходимость городить вдоль набережной заборы не подтвердили.

- ГОСТ говорит о том, что вблизи от пешеходного перехода — на 50 метров в каждую сторону — должно быть установлено направляющее ограждение. В первую очередь это касается мест около образовательных организаций. Мы вносили администрации Твери предложение по оборудованию направляющими ограждениями пешеходного перехода, раположенного через Студенческий переулок, напротив школы, но не по набережной Степана Разина, - объяснил позицию Госавтоинспекции в эфире радио «Комсомольская правда» 99,3 FM начальник Управления ГИБДД России по Тверской области Денис Черных. - По набережной маршрут пешего движения ребёнка из дома в школу не проходит. Детей либо привозят по набережной на машинах, либо ребёнок идёт пешком по другим улицам — со стороны центра, а не со стороны Волги. Поэтому оборудование ограждениями набережной было нецелесообразным.

На официальный уровень вопрос целесообразности и законности присутствия ограждений на набережной перевело Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, выпустившее два предписания, в которых было заявлено о нарушениях законодательства при установке ограды. В частности, что установка ограждений на территории объекта федерального значения была произведена с нарушением законодательства об охранных зонах и не согласована с ГУ по государственной охране объектов культурного наследия. Дабы устранить нарушение, ведомство, среди прочего, предписало департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери ограждение демонтировать в срок до 10 сентября 2018 года.

Городская власть с документами не согласилась.

- В Арбитражный суд Тверской области были поданы исковые заявления о признании предписаний недействительными. Арбитражным судом Тверской области были возбуждены производства. В соответствии с решениями суда (от 6 ноября и от 12 декабря) администрации города Твери и департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта было отказано в удовлетворении заявления о признании предписания недействительным. Одно из решений в настоящее время обжаловано в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде (г. Вологда), на второе решение в отношении департамента готовится апелляционная жалоба для подачи суд, - прокомментировали ситуацию редакции "КП"-Тверь" в отделе информации и аналитики администрации города Твери.

Исчезнет ли ограда с набережной, пока сказать нельзя. Согласно данным из открытой картотеки арбитражных дел, городская администрация действительно обратилась в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на одно из решений Арбитражного суда Тверской области. В настоящее время жалоба к производству ещё не принята. Если апелляционный суд поддержит решение тверского арбитража, то оно вступит в силу, а значит, администрации придётся начать исполнение данного ей предписания и снести ограду. Однако, у городских чиновников ещё останется возможность повлиять на ситуацию, обратившись в суд кассационной инстанции в Санкт Петербурге.