2018-12-18T09:50:03+03:00
На здоровье

Работу врачей Тверского областного психоневрологического диспансера отметят на всероссийском уровне

В Москве 20 декабря пройдет церемония награждения Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья»
Виктория ТУШКОВА
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Тверскими специалистами разработана и внедрена комплексная модель психосоциальной реабилитацииТверскими специалистами разработана и внедрена комплексная модель психосоциальной реабилитацииФото: Константин ИВШИН
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Конкурс проводится в рамках Всемирного дня психического здоровья, который ежегодно проводится в целях просвещения общественности о ценности психического здоровья, современных возможностях лечения и диагностики психических заболеваний. Мероприятие организует Общественный совет по вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работа, выполненная врачами Областного клинического психоневрологического диспансера, номинирована в категории «Психосоциальная реабилитация детей и подростков».

-Тверскими специалистами разработана и внедрена комплексная модель психосоциальной реабилитации, которая позволяет максимально эффективно адаптировать юного пациента для жизни в обществе, - сообщает пресс-служба Минздрава Тверской области.

Представлять диспансер на конкурсе будет его главный врач — Наталья Максимова.

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