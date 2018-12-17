Работу врачей Тверского областного психоневрологического диспансера отметят на всероссийском уровне
Конкурс проводится в рамках Всемирного дня психического здоровья, который ежегодно проводится в целях просвещения общественности о ценности психического здоровья, современных возможностях лечения и диагностики психических заболеваний. Мероприятие организует Общественный совет по вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Работа, выполненная врачами Областного клинического психоневрологического диспансера, номинирована в категории «Психосоциальная реабилитация детей и подростков».
-Тверскими специалистами разработана и внедрена комплексная модель психосоциальной реабилитации, которая позволяет максимально эффективно адаптировать юного пациента для жизни в обществе, - сообщает пресс-служба Минздрава Тверской области.
Представлять диспансер на конкурсе будет его главный врач — Наталья Максимова.