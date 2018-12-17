В Твери из-за пожарной тревоги был эвакуирован драмтеатр
В здании произошло короткое замыкание электропроводки
Тверской драмтеатр задымился
Изменить размер текста:
В тверском театре драмы около полудня сегодня, 17 декабря сработала пожарная сигнализация. К месту оперативно прибыли сотрудники спецслужб.
Из здания сразу же было эвакуировано около 50 человек – повезло, что сегодня у театра выходной. До этого три дня в драмтеатре был настоящий ажиотаж из-за спектаклей «Пушкин. Евгений Онегин».
В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что в здании театра произошло возгорание в помещении щитовой из-за замыкания электропроводки. Открытое горение было ликвидировано в 12:30.