В Твери из-за пожарной тревоги был эвакуирован драмтеатр

17 Дек. 12:58 2018-12-17T13:22:16+03:00

К драмтеатру прибыли все городские пожарно-спасательные части Фото: УМЧС России по Тверской области

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В тверском театре драмы около полудня сегодня, 17 декабря сработала пожарная сигнализация. К месту оперативно прибыли сотрудники спецслужб, а также все городские пожарно-спасательные части № 1, 2, 3, 4, 72 и СПСЧ.

Из здания сразу же было эвакуировано около 50 человек – повезло, что сегодня у театра выходной. До этого три дня в драмтеатре был настоящий ажиотаж из-за спектаклей «Пушкин. Евгений Онегин».

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что в здании театра произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой. Последующего горения удалось избежать.