В Твери из-за пожарной тревоги был эвакуирован драмтеатр

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-17T13:11:56+03:00

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В тверском театре драмы около полудня сегодня, 17 декабря сработала пожарная сигнализация. К месту оперативно прибыли сотрудники спецслужб.

Из здания сразу же было эвакуировано около 50 человек – повезло, что сегодня у театра выходной. До этого три дня в драмтеатре был настоящий ажиотаж из-за спектаклей «Пушкин. Евгений Онегин».

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что в здании театра произошло возгорание в помещении щитовой из-за замыкания электропроводки. Открытое горение было ликвидировано в 12:30.