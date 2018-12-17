2018-12-17T13:11:56+03:00
Происшествия

В Твери из-за пожарной тревоги был эвакуирован драмтеатр

В здании произошло короткое замыкание электропроводки
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тверской драмтеатр задымилсяТверской драмтеатр задымился
Изменить размер текста:

В тверском театре драмы около полудня сегодня, 17 декабря сработала пожарная сигнализация. К месту оперативно прибыли сотрудники спецслужб.

Из здания сразу же было эвакуировано около 50 человек – повезло, что сегодня у театра выходной. До этого три дня в драмтеатре был настоящий ажиотаж из-за спектаклей «Пушкин. Евгений Онегин».

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что в здании театра произошло возгорание в помещении щитовой из-за замыкания электропроводки. Открытое горение было ликвидировано в 12:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Танковый прорыв" в Тверской области в этом году посвятили 77-летию освобождения Калинина
Ранее судимый мужчина угнал у жителя Твери отечественный автомобиль
Утром на Калининской АЭС в Тверской области сработала пожарная тревога
По вине водителя легковушки пострадала его пассажирка в Твери
Ежегодный Слет фермеров стартовал в Тверской области
Суд отравил в колонию парня, который сел за руль пьяный и едва не убил своего пассажира в Тверской области
Центр Твери до вечера остался без холодной воды
Водитель сбил на пешеходном переходе женщину в Твери
77-летняя женщина выпала из маршрутки на тротуар в Твери
Водитель немецкого кроссовера врезался в линию электропередач в Твери
Жителям Тверской области советуют класть в сладкие подарки шоколад, пастилу и печенье
Десятки домов вновь останутся днем без света в Твери
Автоинспекторы не рекомендуют водителям Тверской области в одиночку выезжать за город