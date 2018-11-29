Смелая премьера «Пушкин. Евгений Онегин» Тверского театра драмы обещает удивить горожан

29 Нояб. 23:50 2018-11-30T00:23:59+03:00

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14, 15 и 16 декабря на большой сцене Тверского театра драмы состоится первая зимняя премьера по роману А.С. Пушкина под названием «Пушкин. Евгений Онегин».Спектакль еще никто не видел, но уже сейчас о нем говорят, что он получился необычным и нестандартным.

Возможно все эти сравнения исходят из того, что свою поставновку режиссер Валерий Персиков называет музыкально-драматической фантазией по роману А.С. Пушкина.

Судя по названию, афишам и жанру, помимо персонажей романа «Евгений Онегин», на подмостки выйдет, как самостоятельный герой, и сам Александр Сергеевич Пушкин.

- Подобное сценическое решение откроет театралам некоторые подробности из биографии поэта, связанные с созданием романа, - раскрывает секреты заведующая литературной частью ТАТД Вероника Калинина.

В спектакле «Евгения Онегина» будут также звучать русские народные песни, записанными поэтом, романсы на его стихи, и салонная музыка 19-ого века. А также прозвучит музыка П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева, созданная им к неосуществлённому спектаклю А.Я. Таирова.

В дни премьеры по традиции зрителей ждёт особая программа в фойе театра.