"Танковый прорыв" в Тверской области в этом году посвятили 77-летию освобождения Калинина
Мероприятие проходило в 19-й раз
"Танковый прорыв" был приурочен к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.Фото: Екатерина УЛИТИНА
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В минувшие выходные в Тверской области в 19-й раз прошла двухдневная экспедиция - трофи-рейд «Танковый прорыв». Событие в этом году было приурочено к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Участники посетили мемориалы погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны и братские захоронения, которые находятся в труднодоступных местах, а также благоустроили их.
Стартовал трофи-рейд 15 декабря в Ржеве. Участники могли самостоятельно выбрать наиболее подходящий по сложности путь для своего внедорожника и членов экипажа.