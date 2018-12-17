"Танковый прорыв" в Тверской области в этом году посвятили 77-летию освобождения Калинина

17 Дек. 12:21 2018-12-17T12:21:49+03:00

"Танковый прорыв" был приурочен к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Екатерина УЛИТИНА

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В минувшие выходные в Тверской области в 19-й раз прошла двухдневная экспедиция - трофи-рейд «Танковый прорыв». Событие в этом году было приурочено к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Участники посетили мемориалы погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны и братские захоронения, которые находятся в труднодоступных местах, а также благоустроили их.

Стартовал трофи-рейд 15 декабря в Ржеве. Участники могли самостоятельно выбрать наиболее подходящий по сложности путь для своего внедорожника и членов экипажа.