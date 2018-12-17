2018-12-17T12:21:49+03:00
Общество

"Танковый прорыв" в Тверской области в этом году посвятили 77-летию освобождения Калинина

Мероприятие проходило в 19-й раз
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
"Танковый прорыв" был приурочен к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков."Танковый прорыв" был приурочен к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.Фото: Екатерина УЛИТИНА
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Тверской области в 19-й раз прошла двухдневная экспедиция - трофи-рейд «Танковый прорыв». Событие в этом году было приурочено к 77-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Участники посетили мемориалы погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны и братские захоронения, которые находятся в труднодоступных местах, а также благоустроили их.

Стартовал трофи-рейд 15 декабря в Ржеве. Участники могли самостоятельно выбрать наиболее подходящий по сложности путь для своего внедорожника и членов экипажа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери из-за пожарной тревоги был эвакуирован драмтеатр
Ранее судимый мужчина угнал у жителя Твери отечественный автомобиль
Утром на Калининской АЭС в Тверской области сработала пожарная тревога
По вине водителя легковушки пострадала его пассажирка в Твери
Ежегодный Слет фермеров стартовал в Тверской области
Суд отравил в колонию парня, который сел за руль пьяный и едва не убил своего пассажира в Тверской области
Центр Твери до вечера остался без холодной воды
Водитель сбил на пешеходном переходе женщину в Твери
77-летняя женщина выпала из маршрутки на тротуар в Твери
Водитель немецкого кроссовера врезался в линию электропередач в Твери
Жителям Тверской области советуют класть в сладкие подарки шоколад, пастилу и печенье
Десятки домов вновь останутся днем без света в Твери
Автоинспекторы не рекомендуют водителям Тверской области в одиночку выезжать за город