2018-12-16T20:08:34+03:00
Общество

День освобождения Калинина завершился в Твери рекордным по времени фейерверком

Несмотря на мороз, к обелиску Победы пришло много горожан
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

16 декабря в Твери отмечали День освобождения Калинина. Ровно 77 лет назад из областного центра путем большим потерь со стороны советских войск выгнали врага.

В течение дня в Твери проходили митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты.

А завершилось празднование фейерверком, который в этом году стал самым длительным за всю историю последних лет.

- Несмотря на то, что было ужасно холодно, народу пришло очень много: и взрослых, и детей. Большинство подошли заранее и все то время катались на горках позади обелиска, - рассказала с места корреспондент "КП" Виктория Жукова.

Кстати, горожане заметили, что фейерверк на этот раз запускали с нового места. Всполохи были не прямо над обелиском, а ближе к стадиону «Химик».

- Как всегда все было очень достойно и очень красиво, особенно к концу фейерверка, - отметили все горожане.

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи
Девятилетнего мальчика иномарка сбила на "зебре" в Твери
Гражданина Узбекистана, призывавшего к терроризму, заключили под стражу в Твери
22-летний парень отправится в колонию за нападение на женщину в Тверской области
В Твери осудили пару наркокурьеров из Татарстана
Предприятия-фантомы производят и продают сливочное масло в Тверской области
Почти вдвое увеличат финансирование, направленное на улучшение жизни на селе в Тверской области
Два парня украли из автомобиля в Тверской области аккумулятор и инструменты
Из-за ремонта на теплотрассе перекрыта часть улицы 15 лет Октября в Твери
В Тверской области новый министр здравоохранения
Оплачивать холодную воду и канализацию по-прежнему следует по квитанции «Тверь Водоканала»
Летом в лагерях Тверской области отдохнули 11 719 детей
Несколько домов в Заволжье в Твери остались без холодной воды
В суд передано дело над 65-летним преподавателем из Твери, которого подозревают в получении взятки
На оживленном перекрестке в Твери на час отключили светофор
Пожарные спасли 36-летнего жителя Тверской области из горящей квартиры
Новый пешеходный светофор заработал в Заволжском районе Твери
Водитель "УАЗа" попал в серьезное ДТП на трассе М-11 в Тверской области
26 огнеборцев тушили пожар в двухэтажном доме в Тверской области
Металлическое ограждение вдоль набережной Степана Разина в Твери обязали убрать
Тверское суворовское училище отмечает 75-летие со дня основания