День освобождения Калинина завершился в Твери рекордным по времени фейерверком
16 декабря в Твери отмечали День освобождения Калинина. Ровно 77 лет назад из областного центра путем большим потерь со стороны советских войск выгнали врага.
В течение дня в Твери проходили митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты.
А завершилось празднование фейерверком, который в этом году стал самым длительным за всю историю последних лет.
- Несмотря на то, что было ужасно холодно, народу пришло очень много: и взрослых, и детей. Большинство подошли заранее и все то время катались на горках позади обелиска, - рассказала с места корреспондент "КП" Виктория Жукова.
Кстати, горожане заметили, что фейерверк на этот раз запускали с нового места. Всполохи были не прямо над обелиском, а ближе к стадиону «Химик».
- Как всегда все было очень достойно и очень красиво, особенно к концу фейерверка, - отметили все горожане.
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА