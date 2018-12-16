День освобождения Калинина завершился в Твери рекордным по времени фейерверком

16 Дек. 19:25 2018-12-16T20:08:34+03:00

Несмотря на мороз, к обелиску Победы пришло много горожан

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16 декабря в Твери отмечали День освобождения Калинина. Ровно 77 лет назад из областного центра путем большим потерь со стороны советских войск выгнали врага.

В течение дня в Твери проходили митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты.

А завершилось празднование фейерверком, который в этом году стал самым длительным за всю историю последних лет.

- Несмотря на то, что было ужасно холодно, народу пришло очень много: и взрослых, и детей. Большинство подошли заранее и все то время катались на горках позади обелиска, - рассказала с места корреспондент "КП" Виктория Жукова.

Кстати, горожане заметили, что фейерверк на этот раз запускали с нового места. Всполохи были не прямо над обелиском, а ближе к стадиону «Химик».

- Как всегда все было очень достойно и очень красиво, особенно к концу фейерверка, - отметили все горожане.

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА