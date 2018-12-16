2018-12-16T20:08:34+03:00
Общество

День освобождения Калинина завершился в Твери рекордным по времени фейерверком

Несмотря на мороз, к обелиску Победы пришло много горожан
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

16 декабря в Твери отмечали День освобождения Калинина. Ровно 77 лет назад из областного центра путем большим потерь со стороны советских войск выгнали врага.

В течение дня в Твери проходили митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты.

А завершилось празднование фейерверком, который в этом году стал самым длительным за всю историю последних лет.

- Несмотря на то, что было ужасно холодно, народу пришло очень много: и взрослых, и детей. Большинство подошли заранее и все то время катались на горках позади обелиска, - рассказала с места корреспондент "КП" Виктория Жукова.

Кстати, горожане заметили, что фейерверк на этот раз запускали с нового места. Всполохи были не прямо над обелиском, а ближе к стадиону «Химик».

- Как всегда все было очень достойно и очень красиво, особенно к концу фейерверка, - отметили все горожане.

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения Калинина Фото: Виктория ЖУКОВА

Фейерверк к 77-летию освобождения КалининаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Звездное небо вновь появилось над улицей Советской в Твери
За "Гнилой тыквой" авторы книги про тверской футбол на церемонию вручения не явились
За одну ночь в Тверской области сгорели баня и административное здание
Мужчина, угрожая ножом, ограбил женщину среди бела дня в Тверской области
Торжественный парад в честь 77-летия освобождения Калинина, прошел у обелиска Победы в Твери
Группа "Дежа вю"приглашает жителей Твери на концерт «Я не бывал на той войне»
Мероприятия, приуроченные к 77-летию со дня освобождения Калинина, начнутся со служб в храмах Твери
Чтобы спасти мост к Морозовским казармам, жители Твери начали собирать подписи
Благотворительная акция "Дари радость к Рождеству" продолжается в Твери
Выставка кукол "Славянские мифы" дает возможность попасть в сказку в Твери
Жителей Твери приглашают на просмотр художественного фильма «Прожить жизнь с Пикассо»
Ольга Арефьева споет в Твери новые и редкие песни
В Твери после реконструкции состоялось открытие спорткомплекса
В Лихославльском районе Тверской области тушили бытовку
Концерт современной духовной музыки пройдет в Твери
Ранее судимая парочка продавала наркотики в Твери
Лекарственные средства и компьютер украли из аптеки в Тверской области
Новогодние пряники научат расписывать в Твери