Антимонопольщики обнаружили незаконное повышение цен на ТВ-приставки в магазинах Тверской области

14 Дек. 08:41 2018-12-14T08:41:46+03:00

Из-за этого в УФАС России уже возбудили дело

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В Тверском УФАС было возбуждено дело из-за увеличения цен на приставки для цифрового телевидения. Специалисты проанализировали их стоимость за период с июня по декабрь 2018 года.

- По результатам анализа выявлено, что цены на приставки различных моделей за этот период меняются по всей стране весьма разнонаправленно. При этом наблюдается расширение ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок, что является положительным моментом, однако происходит сокращение низкого ценового сегмента (до 1000 рублей) ТВ-приставок, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В магазинах Тверской области также был зафиксирован рост цен на отдельные ТВ-приставки. Недорогие модели подорожали на 30-100%, а в сегменте, где цены выше 1000 рублей, было отмечено повышение на 5-80%. Однако на отдельные ТВ-приставки цены снижались.

Сотрудники ведомства отметили монопольно высокие цены в магазинах «ДНС», «МВМ», «ЭЛЬДОРАДО» и «ЮЛМАРТ».

Антимонопольщики напоминают о недопустимости необоснованного повышения цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание.