2018-12-06T08:03:00+03:00
Общество

Информацию о росте цен на цифровые приставки в Тверской области проверяют антимонопольщики

Жители могут направить в ведомство жалобы, связанные с этим вопросом
Виктория ЖУКОВА
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Проверку проводит антимонопольная служба региона Фото: архив "КП"Проверку проводит антимонопольная служба региона Фото: архив "КП"
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В Тверской области антимонопольщики проверяют информацию о том, что в регионе стали резко расти цены на цифровые приставки.

Специалисты проводят мониторинг розничных цен на специальные цифровые приставки с тюнером, позволяющие поддерживать европейский стандарт эфирного цифрового телевидения DVB-T2 во всех муниципалитетах области.

- 4 декабря 2018 года в Тверское УФАС России поступило единственное обращение о ценах на приставки в одном из магазинов сети «Связной», которая проверяется. Иные обращения относительно цен и ассортимента отсутствуют, - сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям Тверской области предлагают направлять в управление информацию, связанную с ростом цен на приставки. В сообщении стоит указать название и адрес конкретного магазина. Все полученные данные будут тщательно проверять.

Напомним, что с понедельника, 3 декабря, Тверская область перешла на трансляцию цифрового телевидения.

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