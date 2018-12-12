Водитель маршрутки, в которой погибли 13 человек в Тверской области, работал ежедневно по 16 часов

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-12T11:35:47+03:00

Общество привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Прокуратура Московского района Твери проверила соблюдения законодательства об охране труда и отдыха в деятельности «Транс Авто». Маршрутка этой организации 5 октября попала в страшную аварию возле села Некрасово Калининского района на трассе Тверь – Ржев.

Проверка показала, что в компании на протяжении долгого времени не соблюдалось “Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей”. Например, водитель микроавтобуса ежедневно работал в среднем по 16 часов. А согласно нормам продолжительность рабочего времени в целом не должна превышать 12 часов.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Общество привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.