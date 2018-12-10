2018-12-10T14:36:59+03:00
Общество

Туман вновь придет в Тверскую область

Жителям стоит удвоить бдительность
Виктория ЖУКОВА
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Автомобилистам лучше подготовитсяАвтомобилистам лучше подготовитсяФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверскую область возвращается туман. Об этом сообщает региональном УМЧС России.

Прогнозируется туман сегодня, 10 декабря, в ближайшие часы. Сохранится плохая видимость в отдельных районах Тверской области и ночью, и утром 11 декабря.

Синоптики считают, что видно будет только на 300-800 метров. В связи с этим спасатели напоминают водителям, что в такую погоду следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Пешеходам стоит внимательней относиться к собственной безопасности и быть более бдительными.

Напомним, что в начале ноября туман окутал Тверскую область на несколько дней.

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