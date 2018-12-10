Туман вновь придет в Тверскую область
Жителям стоит удвоить бдительность
Автомобилистам лучше подготовитсяФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверскую область возвращается туман. Об этом сообщает региональном УМЧС России.
Прогнозируется туман сегодня, 10 декабря, в ближайшие часы. Сохранится плохая видимость в отдельных районах Тверской области и ночью, и утром 11 декабря.
Синоптики считают, что видно будет только на 300-800 метров. В связи с этим спасатели напоминают водителям, что в такую погоду следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Пешеходам стоит внимательней относиться к собственной безопасности и быть более бдительными.
Напомним, что в начале ноября туман окутал Тверскую область на несколько дней.