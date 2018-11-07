2018-11-07T18:35:49+03:00
Общество

Туман задержится еще на сутки в Тверской области

Вновь объявлено экстренное предупреждение
Виктория ЖУКОВА
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!
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С каждым днем густой туман все больше накрывает Тверскую область. Уже третий день подряд видимость на дорогах составляет от 100 до 600 метров. Особенно опасно ездить водителям в ночные часы и утром, ведь двигаться приходится буквально вслепую.

По информации региональный УМЧС России по Тверской области, туман задержится в Тверской области еще на сутки. Плохая видимость сохранится ночью и утром 8 ноября.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют гражданам внимательней относиться к собственной безопасности. А автовладельцам при движении в тумане необходимо соблюдать скорость и дистанцию.

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