Туман задержится еще на сутки в Тверской области
Вновь объявлено экстренное предупреждение
Будьте осторожны!
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С каждым днем густой туман все больше накрывает Тверскую область. Уже третий день подряд видимость на дорогах составляет от 100 до 600 метров. Особенно опасно ездить водителям в ночные часы и утром, ведь двигаться приходится буквально вслепую.
По информации региональный УМЧС России по Тверской области, туман задержится в Тверской области еще на сутки. Плохая видимость сохранится ночью и утром 8 ноября.
В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют гражданам внимательней относиться к собственной безопасности. А автовладельцам при движении в тумане необходимо соблюдать скорость и дистанцию.