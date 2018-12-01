В трех торговых центрах Твери можно бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
В Твери продолжаются мероприятия в рамках всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом.
Сегодня, 1 декабря, в торговых центрах «РИО», «Рубин» и «Глобус» будут работать студенты-медики. Они раздадут горожанам информационные брошюры на тему профилактики ВИЧ.
Все желающие смогут пройти экспресс-тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Консультирование и анонимное анкетирование будут проводить специалисты «Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Работать передвижная лаборатория будет с 12:00 до 14:00.
Медики советуют проходить ВИЧ-тест регулярно, как минимум один раз в год.